Schliengen Behäbiges Schlachtschiff wird wendiges Motorboot

Mit dieser strategischen Entscheidung reagieren Martin und Iris Buck auch auf die Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie. „Wir gehen nicht gerne aus Müllheim weg, aber die Pandemie ist auch an uns nicht spurlos vorübergegangen“, sagt Martin Buck. Die Schließung im Sommer hänge auch mit dem Auslaufen des Pachtvertrags in Müllheim zusammen, ergänzt er.

„Klein, flexibel, modern und in stark frequentierter Lage“, so beschreiben Martin und Iris Buck den Standort der Modebox im freigewordenen Verkaufsraum der BFT-Tankstelle am Sonnenstück in Schliengen. Diese Prädikate seien Voraussetzung für den Erfolg eines Modegeschäfts, das den heutigen schnelllebigen Ansprüchen gerecht wird und auch in Krisenzeiten überlebensfähig bleibt. „Wir verwandeln ein behäbiges Schlachtschiff in ein kleines, schnelles und wendiges Motorboot“, sagt Martin Buck. Auf 100 Quadratmetern gibt es eine kleine Auswahl aus dem Sortiment. Brandaktuelle Ware ebenso wie reduzierte Teile. Der Fokus liege aber auf dem Casual-Bereich mit Jeans, Oberteilen und Basics. Die Idee zur Modebox an der B3 entstand im vergangenen Jahr, als vier Geschäfte gemeinsam in Hügelheim einen Lagerverkauf organisiert hatten.