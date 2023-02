Schliengen Bei den Schlurbis geht’s rund

Von geklauten Rieseneiern bis zur Dschungelmahd

Als „Schlurbi in Altersteilzeit“ bekam sie alles mit, was im Dorf passierte, von der verschwundenen Christbaumdeko über die geklauten Rieseneier vom Osterbrunnen bis zum Rätsel des nach Jahren gemähten Dschungels unterhalb der Schlossmauer: Das Schild „Diese Böschung wird vom Landkreis Lörrach gepflegt“ hätte wohl geholfen. Svenja Stamm erzählte von ihrem Freund als unerfahrenem Hausmann, von Mikrowellen-Lasagne in verschmurgelter Alufolie und Schaumparty in der Waschküche. Tiefenentspannt und mit seinem Akkordeon-Accessoire lästerte Fritz Weber über den schleppenden Verlauf der Waldkindergarteneröffnung und das neue Lieler Baugebiet: „Zum Rasemaie bruuchsch nit mehr wie ne guedi Nagelscher“. Alfred Dietl widmete sich dem Genderwahn und überzogener politischer Korrektheit und schwenkte sodann mit Mitmach-Reimen um zum Themenkreis Bier, Fleischwurst und der Vereinigung männlicher und weiblicher Weckli zum Doppelweckli. Die Planung für das Lieler Neubaugebiet, wo der Bürgersteig an der Stützmauer abrupt endet, wurde von mehreren Akteuren verspottet. Alt-Zunftmeister Rudi Fuchs wunderte sich nicht darüber, dass bei einer „repräsentativen Umfrage“ kein Schliengener mit dem Begriff „Büttenredner“ etwas anfangen konnte, gab eine Hommage an den langjährigen Zunftabendakteur „Pater Karle“ und forderte, der neue „Präsident auf Entenstein“ Bürgermeister Renkert solle auch einmal in die Bütt – bald darauf hatte Renkert im Zuschauerraum einen kräftig applaudierten Kurzauftritt. Als „Die Zwei vo de Gmei“ lästerten Rudi Fuchs und Fritz Weber über „The Länd“ und die vielen Schliengener Verkehrskreisel: „Zum Gedenke an de Bundi fahrsch halt dört e Ehrenrundi“.