Einer 87-jährigen Frau wurde während ihres Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter an der Freiburger Straße die Geldbörse aus der Einkaufstasche gestohlen. Die Tasche lag im Einkaufswagen, in der Geldbörse befand sich Bargeld, teilte die Polizei mit. Die Tat hat sich am Donnerstag gegen 12.10 Uhr ereignet.