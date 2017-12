Schliengen Beim Bauland aufs Tempo drücken

Der Siedlungsdruck auf die Region ist enorm, die Nachfrage nach Bauland groß – das bekommt auch Schliengen zu spüren. „Die Situation lässt sich nur verbessern, wenn wir weiteren Wohnraum schaffen“, sagt Bürgermeister Werner Bundschuh.

Von Claudia Bötsch

Schliengen. Mit kleinen Bauflächen will die Gemeinde Abhilfe schaffen. Ziel sei es, in den nächsten zwei Jahren in allen Teilorten Bauland auszuweisen. Dabei greift die Verwaltung auf das Bau-Erleichterungsgesetz zurück, das vor einigen Monaten erlassen wurde. Mit der Novelle will das Land dem allgemeinen Wohnungsmangel entgegensteuern. Sie gilt für kleine Baugebiete mit maximal einem Hektar Fläche, die an vorhandene Bebauung anschließen müssen.

Das auf Ende 2019 befristete Bau-Erleichterungsgesetz ermöglicht die Erschließung von Baugrundstücken im vereinfachten, beschleunigten Verfahren. Das heißt unter anderem, dass keine Umweltprüfung erfolgen muss, und auch keine Ausgleichsflächen erforderlich sind. Die Baugesetz-Novelle ist bei Umweltverbänden auf entsprechende Kritik gestoßen.

Beschleunigtes, vereinfachtes Verfahren

Die Schliengener Verwaltung hat zwischenzeitlich alle Teilorte nach Flächen durchforstet, die für eine solche Arrondierung in Frage kommen. In allen Dörfern hat sie Flächen im Visier. Es wurden auch entsprechende Gespräche mit Grundstücksbesitzern geführt beziehungsweise die Verhandlungen laufen noch.

In Mauchen hat die Verwaltung zum Beispiel eine Erweiterung an der Auggener Straße ins Auge gefasst. Hier sollen auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche Bauplätze realisiert werden. In Obereggenen ist in Ortsrandlage eine Erweiterung an der Feldberger Straße vorgesehen.

Der Siedlungsdruck und die Nachfrage nach Bauland seien so groß, „dass wir so schnell wie möglich dran müssen“, ist Bundschuh überzeugt. Ziel sei es, über das vereinfachte Verfahren in allen Teilorten in den nächsten zwei Jahren jeweils vier bis zehn Bauplätze zur Verfügung stellen zu können.

Eigenentwicklung der Dörfer stärken

Die Schaffung von Wohnraum sei von zentraler Bedeutung für die Eigenentwicklung der Dörfer, betont der Bürgermeister. Wenn die Gemeinde jungen Familien Wohnraum zur Verfügung stellen könne, sichere dies auch die Infrastruktur der Ortsteile. Bundschuh weist dabei auf den Erhalt von Kindergärten und Grundschulen hin. Der Zuzug wirke sich aber auch auf die Vereine und das kulturelle Leben in den Dörfern aus.

Bei den Baulandpreisen plädiert der Bürgermeister dafür, als Gemeinde keine überzogenen Summen zu verlangen. Er setze vielmehr auf moderate Preise, das sei auch ein Stück Familienpolitik. Ziel sei es vor allem, bezahlbaren Wohnraum für Familien zu schaffen.

Bei der Erschließung von Baugebieten dürfe eine Gemeinde nicht nur den Baulandpreis und den kurzfristigen wirtschaftlichen Erfolg sehen. Bei jungen Familien profitiere eine Kommune dafür langfristig von den Einkommensteueranteilen.

Die Gemeinde habe noch nie Bauplätze für mehr als 200 Euro pro Quadratmeter verkauft, und dies wolle man auch beibehalten.

Für Diskussionen sorgt derzeit die Grundstückspolitik der Stadt Kandern, die im „Forsthausgarten“ Quadratmeterpreise von 325 Euro verlangt.

Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien

Wichtig sei bei Neubaugebieten, auch solche Zuschnitte zu bieten, die auch weniger betuchten Familien mit kleineren und mittleren Einkommen einen Hausbau möglich machen, so Bundschuh. Beim Lieler Baugebiet „Am Riedbächle“ habe man beispielsweise auch Grundstücke mit 400 bis 500 Qua­dratmetern zur Verfügung gestellt. Man müsse sich am Bedarf orientieren. Bei der Planung von Baugebieten spiele zudem das Thema „Mehr-Generationen-Wohnen“ eine immer wichtigere Rolle, so der Rathauschef.

Wasengärtle-Erschließung im kommenden Jahr

Den Wohnungsmarkt etwas entschärfen soll vor allem auch das Baugebiet „Wasengärtle“ im Kernort, das 2018 erschlossen werden soll. Es liegt am westlichen Ortsrand von Schliengen, zwischen Gärtnerweg (L 134) und Bellinger Straße. Hier sollen rund 26 Gebäude als Einzel- oder Doppelhäuser sowie auf vier Grundstücken mehrgeschossige Einheiten entstehen. Damit soll über einen Bauträger auch günstiger Mietwohnungsbau realisiert werden.

Die Nachfrage nach Bauplätzen ist sehr groß. Für das „Wasengärtle“ haben bereits rund 40 Interessenten bei der Gemeinde Schliengen angeklopft.