Schliengen Betreuungsangebot schaffen

Das Thema „verlässliche Grundschule“ stand im Mittelpunkt der Schliengener Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Trotz Bedenken hinsichtlich der Kosten für die Gemeinde war der Auftrag am Ende für die Verwaltung deutlich. Es soll ein Betreuungsangebot an der Grundschule Niedereggenen geschaffen werden, die Gebühren sollen an den Schulstandorten mit Betreuungsangebot einheitlich sein und die Gemeinde wird ein Angebot des SAK Lörrach einholen, der bereits die Betreuung an der Grundschule in Bad Bellingen übernimmt.