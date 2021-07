Schliengen Bewegende Konzerte unter freiem Himmel

Am vergangenen Wochenende kamen interessierte Konzertbesucher gleich zweimal auf ihre Kosten. In Badenweiler und Schliengen war die Klarinetten- und Saxophonklasse von Giuseppe Porgo zu hören. Eröffnet wurden die Konzerte in der Pauluskirche sowie dem Bürger- und Gästehaus vom Holzbläserensemble der Musikschule, welches von Giuseppe Porgo mit eigens für diesen Anlass einstudierten Musikstücken geleitet wurde. Mit dem Jägerlied aus der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber konnte sich das Ensemble von seiner virtuosen Seite präsentieren. Beim „Intermezzo“ aus der Oper „Cavalleria Rusticana“ brachte Porgo seine Leidenschaft für die italienische Oper zum Ausdruck und entlockte dem Ensemble weiche und einmalig gesangliche Bläserklänge, heißt es.

Bereits im Vorfeld zu den Vorspielen der Klarinetten- und Saxophonklasse waren Lehrer und Schüler der Musikschule im Markgräflerland zu hören. Die Querflötenklasse von Elisabeth Kölle spielte in Neuenburg und in Kandern. In Schliengen waren die Schlagzeugklasse von Alexander Losch und die Blockflötenschüler von Evelyn Weidel-Bertleff zu hören. Willi Vogl zeigte in Egringen, was seine Klarinettenklasse über das Jahr gearbeitet hat. In Heitersheim und Ballrechten-Dottingen waren Saxophonklänge aus der Klasse von Katarzyna Wells-Szczerek zu hören. In Efringen-Kirchen freuten sich die Zuhörer über ein außergewöhnliches Konzert im Freien. Im Garten der Alten Schule konnten Ensembles aus den Klassen von Roberta Lenzing (Geige), Christine Otto (Kontrabass, Blockflöte) und Violoncello (Dieter Hilpert) erlebt werden.