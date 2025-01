Schliengen: Bewegungstreff

Seit rund zehn Jahren findet die beliebte Seniorengymnastik statt. Bisheriger Veranstalter war die ehrenamtliche Gruppe „Menschen treffen Menschen“, die sich allerdings Ende 2024 auflöste (wir berichteten). Nun wollen Elke Däschle und Shelley Dally das Angebot fortführen. Der neue Bewegungstreff startet am Mittwoch, 5. Februar, 15.30 Uhr. Angekündigt werden „alltagstaugliche Bewegungsübungen, auf die es in der zweiten Lebenshälfte ankommt, auch für Nichtsportler“. Alle Übungen werden im Stehen durchgeführt, angeleitet von geschulten Ehrenamtlichen, heißt es weiter. Das Angebot ist kostenfrei. Die Teilnahme sei in Straßenkleidung möglich, allerdings gutes Schuhwerk erforderlich. Die Geselligkeit soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Wer will, kann im Anschluss noch mit der Gruppe ein Café besuchen.