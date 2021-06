Schliengen Bewusstsein für Radverkehr schärfen

Klimaschutz ist ein immer bedeutsamer werdendes Thema. Die Gemeinde Schliengen ist eine große Zuzugsgemeinde mit Bahnanschluss und möchte dazu beitragen, dass die abzuwickelnden Verkehrsströme möglichst umweltschonend erfolgen können. Wir erhoffen uns von der Teilnahme, mehr Bürger dazu zu bewegen, gerade kleinere Erledigungen oder kurze Wege mit dem Fahrrad zu erledigen, und das Auto öfter stehen zu lassen. Es geht uns darum, auf dem Sektor der Mobilität das Bewusstsein auf den Radverkehr und die Kombination von Verkehrsmitteln wie „Bike & Ride“ zu schärfen.

Frage: Wie können sich die Schliengener an der Aktion beteiligen?

Die Schliengener Bürgerinnen und Bürger können sich unter www.stadtradeln.de/schliengen registrieren und Teams gründen. Jede Familie könnte also theoretisch ein Team gründen. Wir haben auch die Schule, die Vereine, die Feuerwehr sowie natürlich auch unsere Gemeinde- und Ortschaftsräte angeschrieben und über die Aktion „Stadtradeln“ informiert.

Frage: Geht auch das Schliengener Rathaus mit einer Mannschaft an den Start?

Ja, das Schlienger Rathaus ist auch mit einem Team „Rathaus“ dabei. Unser Bürgermeister Christian Renkert radelt auch bei dieser Mannschaft mit.

Frage: Was können die Schliengener Firmen tun, damit die Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit kommen?

Die Firmen könnten den Mitarbeitern eine Möglichkeit bieten, das Rad sicher und trocken abzustellen. Ich denke, dies wäre ein erster wichtiger Schritt. Die Gemeindeverwaltung hat zum Beispiel auch ein eigenes E-Bike für die Mitarbeiter, welches gerade auch von unserem Gemeindevollzugsdienst und unseren Mitarbeitern für kurze Strecken sehr gerne in Anspruch genommen wird.

Frage: Schliengen tut sehr viel für den Radverkehr, zuletzt wurden neue Fahrradboxen am Bahnhof aufgestellt. Welche Maßnahmen stehen als nächstes an?

Die Gemeinde Schliengen hat derzeit 36 Fahrradboxen am Bahnhof sowie überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof und beim Rathaus. Außerdem gibt es in der Gemeinde, beispielsweise beim „Holzschopf“, ausgewiesene E-Bike-Ladestationen.

Frage: Wo gibt es noch Lücken im Radwegenetz der Gemeinde?

Eine Straßennahe Trasse in südlicher Richtung entlang der Bundesstraße B 3 fehlt. Die Bundesstraße ist leider nicht im Wirkungsbereich der Gemeinde.

Innerorts versuchen wir immer, die Beschilderungen und natürlich auch die Radwegenetze zu erhalten und zu optimieren. Hierzu stehen wir im dauerhaften Austausch mit den Radbeauftragten des Landkreises. Zudem versuchen wir, Verbesserungsvorschläge immer umzusetzen.

Frage: Sie sind bei der Gemeinde Schliengen unter anderem auch für Schulen und Tourismus zuständig. Welche Rolle spielt der Radverkehr für die Schüler?

Für die vierten Klassen gibt es eine jährliche Verkehrserziehung. Außerdem sind wir immer dabei, die Radwege zu verbessern und zu optimieren, damit auch unsere Schüler gut und vor allem sicher in die Schule gelangen.

Frage: Welche Rolle spielt der Radverkehr für den Tourismus in der Gemeinde?

Wir stehen in engem Kontakt mit dem Naturpark Südschwarzwald bezüglich einer Fahrradstrecke zum Hochblauen. Hierzu gab es bereits einige Gespräche, Überlegungen und Routenvorschläge. Ansonsten kann man natürlich auch in der Gemeinde Schliengen alles mit dem Rad erkunden, das Eggenertal auf dem Fahrrad genießen oder auf dem Fahrradweg nach Bad Bellingen oder Auggen/ Müllheim radeln.

In den vergangenen Jahren hat sich der Aktionsradius der Radler durch die E-Bikes erweitert, so dass vor Corona unsere Gastronomie und unsere Ausflugsziele, wie Schloss Bürgeln, der Hochblauen, das Blütenfest, die Weintage, der Markt landwirtschaftlicher Produkte und vieles mehr von Interessenten aus der Region mit Elektrounterstützung auf dem Zweirad in wachsender Zahl aufgesucht wurde. So etwas hat Erweiterungspotenzial.

Frage: Fahren Sie selbst mit dem Rad zur Arbeit, und wieviele Kilometer haben Sie sich für den Aktionszeitraum vorgenommen?

Ich selbst fahre leider nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit, da ich in Müllheim wohne. Allerdings fahre ich in meiner Freizeit gerne Fahrrad oder am Wochenende auch gerne von Müllheim zu meiner Familie nach Schliengen. Ich habe mir vorgenommen, mindestens 50 Kilometer in diesem Zeitraum zu radeln.

Die 22 Jahre alte Verwaltungsfachangestellte hat ihre Ausbildung bei der Gemeinde Schliengen absolviert und ist seit April für die Bereiche Kindergarten, Schule und Tourismus zuständig. Sie ist im Rathaus Ansprechpartnerin für die Aktion „Stadtradeln“.