Schliengen Bezahlbarer Wohnraum steht im Blickpunkt

Schliengen (boe). Einmütig hat der Schliengener Gemeinderat dem Haushalt 2018 zugestimmt (wir berichteten). Ihre Schwerpunkte und Positionen machten die vier Fraktionen in ihren Stellungnahmen deutlich.

Wolfgang Pfeiffer (Freie Wähler) bezeichnete den Haushaltsplan für 2018 als „wiederum ein solides und ordentliches Werk“, an dem es nichts auszusetzen gebe. Dank guter Steuereinnahmen seien die Ausnahmen gedeckt. Der Mensa-Neubau zehre zwar an der Substanz, was aber geplant gewesen sei. Das Geld dafür sei zurückgestellt. Aus den Rücklagen werden rund vier Millionen Euro entnommen. Trotz rekordhoher Investitionen sei kein Kredit geplant.

Für das Jahr 2018 hoffen die Freien Wähler, dass der Neubau eines Seniorenwohnheims „in die Gänge kommt“, dass das Baugebiet „Wasengärtle“ auf die Situation am Wohnungsmarkt eingehen kann und die Unterbringung sowie der Umgang mit den Flüchtlingen dank der Unterstützung des Helferkreises und der Bevölkerung weiter auf einem guten Weg bleibt. Die Fraktion hofft zudem, dass sich die Steuereinnahmen auf dem bestehenden Niveau halten lassen.

Im Zusammenhang mit der Erschließung neuer Baugebiete stünden Investitionen an, zumindest beim Abwasser dürfte sich ab 2019 die Frage einer Gebührenerhöhung stellen. Wichtig sei generell, die Ausgaben im Blick zu behalten.

Bernhard Ströbele (CDU): „Mit dem Haushaltsplan 2018 wurden die Weichen gestellt, dass Schliengen seinen guten Kurs auch in Zukunft fortsetzen kann.“ Die geplanten Investitionen stärkten die Gemeinde und sicherten die Lebensqualität und Vorzüge von Schliengen und seinen Ortsteilen.

Wer sich in der Kommune niederlasse, habe gute Gründe und Erwartungen, meinte Ströbele, der auf den lebhaften Zuzug in den vergangenen Jahren verwies. Gemeinderat und Verwaltung arbeiteten daran, die Lebensqualität in der ganzen Gemeinde Stück für Stück weiter zu entwickeln. Schlosspark, Spielplätze, der Gemeindesozialdienst, Betreuungsangebote sowie das Bürger- und Gästehaus erforderten zwar einen hohen finanziellen Aufwand, würden aber wesentlich zur Lebensqualität im Ort beitragen. Auch das Ehrenamt und die große Zahl der Vereine tragen in besonderem Maße zum besseren Gelingen der Gemeinschaft bei, betonte Ströbele.

Georg Hoffmann (Grüne): „Der Haushaltsentwurf 2018 ist ein großer Wurf – und greift doch zu kurz.“ Das neue kommunale Haushaltsrecht habe ein noch dickeres Buch beschert, allerdings seien Details zu einzelnen Ausgaben nicht zu finden.

Dank und Anerkennung ging an die Verwaltung, für welche die Umstellung auf das NKHR ein gewaltiger Kraftakt gewesen sei. Das Prinzip des NKHR werde dem Ziel gerecht, den folgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen, indem Gemeinden nachhaltig und ressourcenschonend wirtschaften und nicht über ihre Verhältnisse leben.

Bei der Erschließung des neuen Baugebiets „Wasengärtle“, das angesichts des Siedlungsdrucks unvermeidlich sei, plädierte Hoffmann für einen sorgsamen Umgang mit den Ressourcen Boden und Energie. Die Grünen setzen sich für eine Quote von 30 Prozent an bezahlbarem Wohnraum ein und für eine stärkere Bürgerbeteiligung.

„Dringendes Anliegen“ ist für die Fraktion die Sanierung der drei Flüchtlingsunterkünfte an der Brezelstraße. Spannungen und Konflikte dort seien nicht verwunderlich, weshalb die Fraktion auf eine Umsetzung im Jahr 2018 drängt.

Emil Schweinlin (SPD) blickte auf die positive Entwicklung der Gemeinde in den vergangenen Jahren zurück: Als Schweinlin 1984 ins Gremium einzog, war Schliengen stark verschuldet, inzwischen ist die Kommune seit mehreren Jahren schuldenfrei. Die heutige Situation sei relativ komfortabel. Und das, obwohl Schliengen in den vergangenen Jahren stark gewachsen sei und kräftig investiert wurde, unter anderem in die Bereiche Bildung, Entwicklung der Ortsteile, Hochwasserschutz und Flüchtlingshilfe. Dies sei dem „Macher an der Spitze“ sowie der Verwaltung und den „meistens einigen Gemeinderäten“ zu verdanken. Nichtsdestotrotz gebe es bei bestimmten Themen „konträre Ansichten“, etwa bei den alternativen Energien. Ein zentraler Wunsch der SPD ist, „endlich das Thema Sozialer Wohnungsbau anzupacken“. Nötigenfalls müsse die Gemeinde diesen auch durch Subventionierung unterstützen. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion kündigte Schweinlin für 2018 an.

Deutliche Kritik gab es für das NKHR, das nur bürokratischen Mehraufwand und damit Mehrkosten mit sich bringe. Schweinlin sprach von „modischem Schwindel“.

Angesichts der Schuldenfreiheit und der beträchtlichen Rücklagen habe die SPD-Fraktion kein Problem, dem Haushalt zuzustimmen.