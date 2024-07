Schliengen: Bis zu 330 Hausanschlüsse werden errichtet

Voraussichtlich im Herbst 2024 werden die beiden Ausbauprojekte in Liel und Obereggenen beginnen, erläuterte Zweckverbands-Geschäftsführer Paul Kempf. Sowohl in Liel als auch in Obereggenen werden die Orte vollständig mit einer Glasfaserleitung an jedes Haus erschlossen.

2,3 Millionen Euro Investition

In den beiden Ausbaugebieten in Liel und Obereggenen werden bis zu 330 Hausanschlüsse errichtet. Insgesamt werden in den beiden Projekten mehr als 2,3 Millionen Euro durch den Zweckverband Breitbandversorgung investiert. Ein Teil der Investitionssumme wird durch Fördermittel gedeckt. Die Förderungen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg sind essenziell, um den Ausbau mit Glasfaser im Landkreis Lörrach weiter voranzutreiben, heißt es weiter. „Wir sind dankbar für die Unterstützung beim Aufbau dieser wichtigen Infrastruktur“, erklärte Paul Kempf. Der nicht durch Förderung gedeckte Betrag wird vom Zweckverband Breitbandversorgung durch die Aufnahme von Krediten finanziert. Die Planung und Bauleitung liegen in den Händen der regioDATA Gesellschaft aus Lörrach.