Pünktlich zur Kirschblüte zeigt sich das Markgräflerland bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein von seiner schönsten Seite. Im Eggenertal waren am Sonntag die Blüten-Touristen schon gegen die Mittagszeit in Scharen unterwegs. Zu Fuß, mit dem „Drahtesel“ oder motorisiert, kannten sie nur ein Ziel: das beliebte Blütenfest auf der „Stelli“, der Anhöhe zwischen Niedereggenen und Feuerbach. Die Aktiven vom „Männerchor Eggenertal“ und ihre vielen fleißigen Helfer waren als Festbetreiber und Gastgeber den ganzen Sonntag lang voll eingespannt. Es war buchstäblich „die Hölle los“ im Wäldchen. Doch nicht allein die Kirschblüte verzaubert dieser Tage die Landschaft zwischen Müllheim und Weil am Rhein. Auch die Zwetschgenblüte präsentiert sich gerade in den Intensivanlagen in ihrer ganzen, weißen Pracht.