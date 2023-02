Eine besondere Aktion haben sich die Mitglieder der Schülermitverwaltung (SMV) an der Hebelschule Schliengen zum Valentinstag überlegt. Mit einer süßen Überraschung oder einer Rose konnte sich alle am Schulleben Beteiligten gegenseitig ihre Sympathie zeigen. Im Vorfeld konnten neben Grußkarten mit verschiedenen Sprüchen auch die kleinen Überraschungen gekauft werden. Schülersprecherin Zoi-Evgenia Kodheli aus der siebten Klasse nahm die Organisation in die Hand, unterstützt von Schülern der Klassen 6a, 6c, 7c, 8b und 9a. „Wir haben etwa 300 Geschenke zu verteilen, mit so großem Zuspruch haben wir gar nicht gerechnet“, erzählt Kodheli stolz. Mit dem Gewinn will das SMV-Team seine Kasse aufbessern, um weitere Ideen umsetzten zu können.