Schliengen: Bolzplatz und Boulebahn am „Känzele“

In Liel gibt es etwas Unmut, dass es keinen Bolzplatz mehr gibt, teilte eine Leserin mit. Die Kinder und Jugendlichen weichen nun auf das Gelände des SV Liel-Niedereggenen aus. Die Gemeinde hat die lange als Bolzplatz genutzte Wiese am Hohlebach an die Besitzerin eines Reitstalls verpachtet, bestätigt Ortsvorsteher Ottmar „Henry“ Sprich. Sozusagen als Tausch der bisher als Pferdewiese genutzten Fläche am so genannten Känzele.