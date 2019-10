Schliengen Botschaft: Lesen macht reich

Seine Botschaft lautet: „Lesen macht reich.“ Seit zwölf Jahren schreibt er bereits Kinderbücher und begeistert unter anderem mit seinen interaktiven Lesungen, heißt es in einer Mitteilung der Hebelschule. Insgesamt tourt er an 110 Tagen durch ganz Deutschland, liest Eltern und Kindern vor, verrät Schreibtricks und hält Vorträge rund ums Lesen und Vorlesen. Darüber hinaus motiviert er die jungen Nachwuchsautoren in seinen Schreibwerkstätten, selbst ihre Geschichte auf Papier zu bringen.

Erstmals war der Autor und Publizist, der auch Psychologie und Soziologie studierte, nun in den Außenstellen Liel, Niedereggenen und Mauchen zu Gast. Im Markgräflerland begeisterte er die Grundschüler der Hebelschule und arbeitete in der Schreibwerkstatt mit der 3a und 4a in Mauchen an Stil und Formulierungen.