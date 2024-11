Schliengen: Bürgerwindpark kündigt Pachtvertrag

Die politische Weltlage, gestiegene Kosten für Bauteile, für die bauliche Abwicklung und die Entwicklung am Kapitalmarkt hätten zu dieser Entscheidung geführt. Im Sommer hatten die drei Gesellschafter noch versucht, mit dem Eigentümer der Flächen, der ForstBW, über eine Veränderung der Pachtbedingungen zu verhandeln, was nicht möglich war. „Uns wurde gesagt, dass es eine Neuausschreibung geben würde. Das ist unsere Hoffnung, dass wir zu geänderten Bedingungen den Zuschlag erhalten können“, erläuterten die Beteiligten ihre Position.

Kostensteigerungen von 30 bis zu 40 Prozent

„Zum Zeitpunkt der Ausschreibung war unser Angebot auskömmlich“, betonen die Projektbeteiligten, aber die Kostensteigerungen im Bereich von 30 bis 40 Prozent machten die Kalkulation einfach wirtschaftlich nicht mehr vertretbar. Alle drei Gesellschafter haben jeweils 250 000 Euro an Kapital in den Bürgerwindpark Blauen eingebracht, die nun in der Schwebe sind. „Wir sind verantwortlich für die Einlagen unserer Mitglieder“, machen die Verantwortlichen deutlich.