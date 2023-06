Schliengen Bundesstraße ist Barriere

Auf den Auftaktworkshop am 29. September folgten zwei Begehungen am 10. Oktober in Schliengen und am 12. Oktober in Liel. Am 14. November fand dann ein Abschlussworkshop statt, ließ Engelmann den Werdegang Revue passieren. Teil des Fußverkehrs-Checks ist eine Stärken-Schwächen-Analyse. Zu den Stärken zählen laut Engelmann die kompakte Siedlungsstruktur mit kurzen Fußwegen und die Tempo-30-Zonen. Positiv bemerkt wurde auch die momentane Sperrung der Straße „Am Sonnenstück“ im Bereich des Seniorenheims, die zu einer Beruhigung führe. Bei den Schwächen fällt vor allem die Bundesstraße als Barriere auf. Der gemeinsame Geh- und Radweg entlang der Straße „Am Sonnenstück“ berge Konfliktpotenzial zwischen Fußgängern und Radfahrern. Bemängelt wurde auch die mangelnde Barrierefreiheit durch nicht abgesenkte Bordsteine.

Die Maßnahmevorschläge wurden zu den Handlungsfeldern Längsverkehr, Querungen, Barrierefreiheit und Schulwegplanung erarbeitet.