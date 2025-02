Ein 88-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag vom Eggenertal in Richtung Schliengen unterwegs gewesen. Gegen 13.50 Uhr wollte er von der Kreisstraße 6316 nach rechts auf die Landstraße 134 abbiegen und missachtete laut Polizeimeldung die Vorfahrt eines aus Liel kommenden Omnibusses. Im Einmündungsbereich stieß der 88-Jährige mit seinem Aut gegen die rechte Fahrzeugseite des Busses. Durch den Zusammenprall wurde das Auto abgewiesen, überfuhr einen Bordstein sowie ein Verkehrszeichen und kam rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Auto dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.