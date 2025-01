Schliengen: Cego-Turnier ist ein Dauerbrenner

Zählen je fünf Punkte: Die Trümpfe (v. l.) Gstieß, Mund und kleiner Mann. Foto: Alexander Anlicker

Besser läuft es für Orth-Kurslehrling und Wiedereinsteiger Gerd Henn aus Hertingen. „Ich bin zufrieden, ich kann bisher gar nicht klagen“, sagt Henn mit einem breiten Grinsen, nachdem die ersten zwei Stunden gespielt sind. Da hat er aber noch gut drei Stunden vor sich. Gegen 19 Uhr fällt dann die Entscheidung über die besten Cego-Spieler und der Wanderpokal wird vergeben.

„Nach 19 Uhr spielen wir dann noch ein paar Privatrunden“, sagt Orth, der an den Tischen unterwegs ist, um Fragen zu klären. Denn: Cego entlang der Rheinschiene hat etwas andere Regeln als Cego im Hochschwarzwald, also in den Cego-Hochburgen Hinterzarten, Breitnau und Lenzkirch.

Dank Pfeffer griffig

„Wie wir hier spielen, erkläre ich zu Beginn des Turniers immer kurz. Manchmal gibt es sogar schon zum Nachbarort kleine Unterschiede.“