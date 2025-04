Schliengen: Chöre begeistern Zuhörer

Der gemischte Chor Auggen mit Dirigentin Simone Müller-Moore erfreute das Publikum mit dem romantischen Satz „Frühlingsliebe“ von Moritz Hauptmann und den Songs „I have a dream“ und „Raindrops are falling on my Head“. Anmut und Gefühl markierten diese feinen Darbietungen.

Der gemischte Chor Feldberg unter der Leitung von Erhard Zeh hatte drei überzeugende Darbietungen im musikalischen Gepäck mitgebracht: Der alte Hannes-Wader-Hit „Gut, wieder hier zu sein“ wurde ebenso anregend präsentiert wie das durch Elvis Presley bekannte, sentimentale „Always on my Mind“. Anrührend interpretierte der Chor das bewegende „You raise me up“, ein Song der irisch-norwegischen Band „Secret Garden“.

Der Männerchor Eggenertal unter der Leitung von Dirk Beckert bot in bester A-cappella-Manier bekannte Männerchor-Sätze wie das feurige „Chiquta Rosa“ (Pasquale Thibaut) und das besinnliche „Abendstille in den Bergen“ von Walter Scholz. Mit bewegendem Duktus intonierten die Sänger das Freiheitslied „Junger Adler“ von Tom Astor.