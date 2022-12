Schliengen Christmette bis Krippenspiel

Die e vangelische Kirchengemeinde Eggenertal-Feldberg lädt am Heiligabend ab 15 Uhr in die Niedereggener Kirche zum Kindergottesdienstfest mit Rudi Rabe und Pfarrer Ralf Otterbach ein. Ab 16 Uhr findet in der Obereggener Kirche ein Gottesdienst mit dem Krippenspiel der Kinder aus dem Eggenertal und Feldberg statt. Ein festlicher Gottesdienst mit Musik beginnt um 17 Uhr in der Feldberger Kirche und um 18 Uhr in der Niedereggener Kirche. Ab 22 Uhr ist nochmals in der Feldberger Kirche ein Christvesper mit Musik angekündigt.

In der katholischen Seelsorgeeinheit Schliengen wird am Heilig Abend das Hochfest der Geburt des Herrn mit der Weihnachten-Adveniat-Kollekte wie folgt gefeiert: Ab 15 Uhr gibt es in Schliengen in der katholischen Kirche St. Leodegar eine Krippenfeier mit Krippenspiel. Ebendort wird ab 17.30 Uhr zum ersten Mal in Schliengen die Christmette als Wort-Gottes-Feier mit Jonas Büchin gefeiert. Als einzige Feier dieser Art in den Seelsorgeeinheiten Markgräflerland und Schliengen dient sie als Anlehnung an die ältesten Gottesdienste an Weihnachten. Eine Lichtfeier (Luzernar) wird sie einläuten, und die Ministranten werden die ursprüngliche liturgische Farbe Violett tragen. Musikalisch wird der Musikverein Schliengen die Feier mitgestalten. In Liel wird in der Kirche ab 17 Uhr die Christmette gefeiert. Das Friedenslicht aus Bethlehem steht ab Samstag, 24. Dezember, in den Kirchen der Seelsorgeeinheit Schliengen bereit. Es kann dort in die eigene Wohnung geholt werden.