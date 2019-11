Schliengen Claus Czisla kandidiert in Schliengen

Der gebürtige Hamburger, der seit 2006 in der Grenzregion lebt, ist gelernter Speditionskaufmann und hat zudem eine Ausbildung zum Verkehrsfachwirt absolviert. 15 Jahre hat er laut eigenen Angaben in Asien – darunter waren Stationen in Hongkong und Singapur – als Geschäftsführer von mehreren Unternehmen gearbeitet. Unter anderem habe er ein Speditions- und Logistikunternehmen mit 1200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 150 Millionen Euro geleitet. 2007 sei er dann zu einer Basler Logistikfirma gewechselt. „Eine Gemeinde muss genauso gemanagt werden wie ein Wirtschaftsunternehmen“, so Czisla.

Als Vorteil sieht der 65-Jährige, dass er bei der Wahl als parteiloser Kandidat antritt. „Denn es geht nicht darum, Mehrheiten für ein Parteiprogramm zu finden, sondern für die zu lösenden Probleme.“

Auf die Wahl aufmerksam geworden sei er über die Zeitung. Schliengen kenne er „ein bisschen“, so Czisla, unter anderem aus früheren Urlauben im Markgräflerland und in der Gemeinde selbst. Schon als Kind sei er mit seiner Familie ein paar Mal in den Schwarzwald gereist und sei von der Gegend begeistert gewesen.

Er verfolge zudem seit geraumer Zeit die Themen Schliengens und Abläufe vor Ort über die Presse. „Die Herausforderungen sind mir durchaus bekannt.“ Sein politisches Programm sei in Arbeit, kündigt der Kandidat zudem an.

Während des Wahlkampfs steht für Czisla noch ein Wohnortwechsel an. Mitte November zieht er mit seiner Frau nach Wollbach. „Wir hatten uns auch in Schliengen umgeschaut, aber leider nichts passendes gefunden.“

Mit Claus Czisla sind aktuell drei Kandidaten offiziell im Rennen um das Schliengener Bürgermeisteramt. Als erster hatte Christian Renkert, Bürgermeister von Kandern, seine Bewerbung eingereicht. Zudem will Claus Weichel, Apotheker, Bürgermeister in Schliengen werden. Udo Vetter hat seine Kandidatur zwischenzeitlich zurückgezogen (siehe separaten Artikel). Sebastian Weil aus Binzen hat derweil angekündigt, am Montag seine Bewerbung abgeben zu wollen.