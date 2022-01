Schliengen Das badische Kartenspiel

Cego wird fast ausschließlich in Baden gespielt. Badische Soldaten sollen das Spiel während der napoleonischen Kriege aus Spanien mitgebracht haben, erklärt Orth. Die genaue Herkunft des Spiels ist nicht belegt. Das Kartenblatt mit 54 Karten entspricht den in der einstigen Habsburgermonarchie verwenden Tarock-Karten, allerdings mit den Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo aus dem 76 Blatt zählenden französischen Tarot. Der Name cego stammt aus den romanischen Sprachen und wird vom lateinischen caecus für blind abgeleitet.

Das Blatt besteht aus 21 nummerierten Trumpfkarten sowie dem Gstieß, den Bildern König, Dame, Ritter und Bube sowie den leeren Karten in den Farben Kreuz, Pik, Herz und Karo.

Cego kann man zu dritt oder zu viert spielen, erklärt Orth. „Zu viert ist es interessanter, weil man mehr Spielmöglichkeiten hat“, sagt er. „Mein Bruder Oskar und ich haben das Spiel von unserem Opa gelernt, als ich acht Jahre alt war“, berichtet der gebürtige Neuenburger. Orth gibt das Wissen um das traditionelle Badische Kartenspiel auch gerne weiter. So hat er beispielsweise in früheren Jahren auch Cego-Lehrgänge mit den Schliengener Feuerwehrkameraden gemacht.

In Schliengen gab es auch zwei Cego-Stammtische. Im Gasthaus „Am Berg“ und in der „Krone“, wo sich immer vier bis fünf Cego-Spieler getroffen haben. Beide Stammtische seien coronabedingt eingeschlafen, bedauert Orth. Sobald es wieder geht, und sich vier bis fünf Cego-Interessierte finden, will er wieder einen Kurs anbieten.

Cego ist ein vielfältiges und kameradschaftliches Spiel, nicht ganz so ernst wie beispielsweise Skat, erklärt er, was für ihn die Faszination des Spiels ausmacht.