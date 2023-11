Schliengen: Das erste Geschenk im Leben

Das Engagement der Schliengener Gruppe ist Teil einer internationalen Aktion, an der auch viele Gruppen aus Deutschland beteiligt sind. Die Geschenke gehen hier zur Zentrale nach Berlin, von wo sie in osteuropäische Länder bis nach Moldawien gebracht und von dortigen Kirchengemeindemitgliedern an Kinder verteilt werden. Für die meisten Kinder ist es das erste Geschenk in ihrem Leben überhaupt, heißt es in der Mitteilung. Dank der Familie Krüsselin und ihren 30 Mitarbeiterinnen besteht die Schliengener Gruppe auch weiterhin erfolgreich, heißt es weiter. Der Betrag von 1500 Euro dient als Zuschuss für die Transportkosten.