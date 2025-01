Die Freiwillige Feuerwehr Schliengen wurde am frühen Mittwochabend zu einem Kaminbrand in Niedereggenen gerufen. Beim Eintreffen war nahezu das gesamte Haus verraucht, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Die Feuerwehrleute brachten die Bewohnerin des Hauses ins Freie und kümmerten sich um die Ursache des Rückstaus im Kamin, heißt es weiter. Im Einsatz war der zweite Zug, der aus den Abteilungen Eggenertal und Liel besteht, mit fünf Fahrzeugen sowie das Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr aus der Nachbargemeinde Kandern.