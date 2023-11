Schliengen: Das Wasserschloss leuchtet wieder

Bürgermeister Christian Renkert erklärte, dass in diesem Jahr wieder Lichter am Wasserschloss Entenstein sowie an den Laternen leuchten. In Schliengen sollen drei Weihnachtsbäume im Kernort sowie je einer in den Ortsteilen aufgestellt werden, kündigte der Rathauschef an, was der Gemeinderat mit Beifall quittierte.

Die Reduzierung der Straßenbeleuchtung solle aus Sicherheitsgründen wieder rückgängig gemacht werden, regte Gemeinderat Bodo Zimmermann (CDU) an. Diese sei auf LED umgestellt und die Ersparnis gering.