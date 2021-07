Schliengen Den Hochblauen energetisch nutzen

Seit nunmehr zehn Jahren versuche der BwB, die politisch Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass auch die Markgräfler in der Pflicht stehen, ihren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Bisher sei dies an der strikten Verweigerungshaltung in einigen maßgeblichen Rathäusern um den Hochblauen gescheitert. Hier sind die Führungspositionen zwischenzeitlich jedoch neu besetzt und ein anderes Denken eingekehrt. Deshalb erwarte der BwB, dass das Thema Windräder schnellstmöglich erneut auf die Tagesordnungen der Ratssitzungen aller Anliegergemeinden am Blauen gesetzt wird.

Mit dem Blauen gebe es auch im Markgräflerland die Möglichkeit, einen substanziellen Beitrag für die Energiewende zu leisten. „Gesetze und Verordnungen werden in Berlin und Stuttgart erlassen, doch die Umsetzung liegt in unseren Händen“, schreibt der Verein. Mit breiter Unterstützung aus der Bürgerschaft könnten die Anliegergemeinden ihrer Verantwortung endlich gerecht werden. „Zehn verlorene Jahre, jetzt ist Zeit zu handeln, länger abzuwarten können wir uns nicht mehr leisten“, heißt es in der Mitteilung abschließend.

Kurt Mayer vom Verein BwB hatte im März in Müllheim anlässlich eines weltweiten Klimastreiks auf die Bedeutung der Windkraft für die Energiewende und damit den Klimaschutz verwiesen. Zehn Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima stehe man beim Thema Windkraft immer noch am Anfang. Die von den Gemeinden und Verwaltungsverbänden begonnenen Teilflächennutzungspläne Windkraft seien in zehn Jahren nicht aus dem Entwurfsstadium hinausgekommen. „Die Entwürfe zu den nie zu Ende geführten Flächennutzungsplänen Windkraft in den GVVs Müllheim-Badenweiler und Schliengen-Bad Bellingen verstauben in den Schubladen und sind das Papier nicht mehr wert auf dem sie geschrieben wurden“, hatte Mayer im März moniert.