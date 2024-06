Schliengen: Der Angst das Fürchten lehren

Diese sind seit November vergangenen Jahres dabei, einen Jugendgottesdienst zu organisieren. Heidelberg hat es im Mai vorgemacht. Dort hat die evangelische Gemeinde zwei Gottesdienste mit Liedern von Swift veranstaltet. Darüber berichtete sogar die Tagesschau. „Das werden wir wohl nicht erreichen“, sagt Jonas Büchin, der den Ministranten die Idee vorschlug und die Wortgottesfeier leiten wird, „aber wir haben ein tolles Ambiente zu bieten und es kommen Lieder von Swift in der Wortgottesfeier vor.“

Die Feier steht unter dem Leitwort „Hab keine Angst – wenn Gott und Taylor Swift der Angst das Fürchten lehren“. Jeder hat Ängste, Sorgen und schwere Zeiten in seinem Leben. Ein Blick in die Welt und ihre Krisen ergeben ein Weiteres. „Wir wollen das aufgreifen und diesen Ängsten mit mutmachenden Geschichten aus der Bibel und Liedern von Swift entgegen treten“, sagt Büchin. Die Ministranten haben Texte, Gebete und Fürbitten geschrieben. „Aus den Texten von Taylor Swift kann man Mut schöpfen“, urteilt eine Ministrantin und eine zweite ergänzt: „Auch der Glaube will uns Mut machen. Beides passt perfekt zusammen.“ Mehrere Treffen waren nötig, alles zu planen und zu besprechen. Dabei war die Atmosphäre immer lustig und fröhlich gewesen. „Meine Aufgabe bestand darin, alles zu koordinieren und theologisch zu beraten“, meint Büchin. Geschrieben haben die Texte die Jugendlichen. Die Wortgottesfeier findet am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr im Schlosspark in Schliengen statt. Der Gemeinde Schliengen danken die Ministranten für die gute Kooperation. Eingeladen sind nicht nur Swifties, sondern alle, ob jung ob alt, ob Fan oder nicht. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Empfang. Was erhoffen sich die Ministranten von der Wortgottesfeier? „Am schönsten wäre es, wenn die Besucher am Ende sagen würden: ,It was rare, I was there, I remember it all too well’“, sagt Büchin.