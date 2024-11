Schliengen: Der Ball rollt bereits

So ein Kunstrasen ist nicht billig. Wie stemmen die Sportfreunde die finanzielle Herausforderung?

Der Platz hat rund 350 000 Euro gekostet. Ein Drittel fördert der Badische Sportbund. Die restliche Summe trägt ausschließlich der Verein.

Wir schultern einen finanziellen Kraftakt. Im Gegensatz zu anderen Vereinen bekommen wir – Stand heute – keine weiteren Förderungen oder finanzielle Unterstützung, außer von privaten Sponsoren, Freunden und Gönnern der Sportfreunde Schliengen.

So ein Sportplatz ist eigentlich nie fertig. Was steht als nächstes Projekt an?

Da die Sportanlage in die Jahre gekommen ist, gibt es immer wieder Renovierungen und Restaurierungen. Das nächste dringliche Projekt ist die Umstellung unseres Flutlichts auf LED. Hierzu haben wir vor über einem Jahr Förderanträge beim Bundesumweltministerium eingereicht, die noch immer in der Prüfung sind. Der Verein wächst schnell und wir als Vorstand müssen im gleichen Tempo die Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen. Das ist unser Anspruch.

Gerrit Höveler

Der 41-Jährige

ist Polizeihauptkommissar und seit 2020 Vorsitzender der Sportfreunde Schliengen. Zuvor war er sportlicher Leiter (2017 bis 2020).

Der Mauchener

ist verheiratet und hat zwei Söhne.