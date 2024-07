Während beim 4,4-Millionen-Euro-Projekt, dem künftigen Domizil der Feuerwehr im Eggenertal, der Innenausbau voranschreitet, nimmt auch der Außenbereich sichtbare Formen an. Damit kann in der letzten Septemberwoche im entsprechenden Rahmen das Einweihungsfest gefeiert werden. Ein Meilenstein in der Geschichte des Feuerwehrwesens im Eggenertal. Zumal dann auch im Januar 2025 die endgültige Fusion der Ortswehren Nieder- und Obereggenen stattfinden wird. Ohnehin arbeiten die beiden Abteilungswehren bereits seit vielen Jahren gerade bei allen anstehenden Übungsabläufen harmonisch zusammen. Was ebenso die der Kameradschaftspflege dienlichen Ausflugstouren betrifft. Der Zusammenschluss ist daher nur die logische Konsequenz.