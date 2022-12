Schliengen Der Bogen von heute zum Ursprung

Bei Bethlehem versammelte sich die Gemeinde am Abend des 5. Januar auf dem sogenannten Hirtenfeld zu einer Andacht. Danach zog man die Grabeskirche, genauer in die Grotte, die als Ort der Geburt Jesu galt. Dort fand ein von Schriftlesungen geprägter Wortgottesdienst statt. An diesen schloss sich der Gang hinauf nach Jerusalem, angeführt vom Bischof und unter Singen von Psalmen, an. Jerusalem erreichte man so in der Nacht oder der Morgendämmerung des 6. Januars. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Teilnehmer mit Lampen nach Jerusalem zogen. In Jerusalem angekommen, erhielten die Gläubigen den Segen des Bischofs in der mit Lampen erleuchteten Auferstehungskirche und gingen dann nach Hause. Eine solche Lichtfeier (Prozession in die dunkle Kirche) nennt sich Luzernar und dürfte heute nur noch aus der Feier der Osternacht bekannt sein.