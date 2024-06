Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann ist in einem Fernzug gefasst worden, teilte die Bundespolizei mit. Der Gesuchte war nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen und wartet nun in einer Justizvollzugsanstalt auf seine Verhandlung. Lörrach kontrollierte am Sonntagabendf den ukrainischen Staatsangehörigen in einem Fernzug auf Höhe Schliengen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann bestand. Wegen des Vorwurfs der versuchten räuberischen Erpressung in Tateinheit mit Beleidigung, sollte sich der 31-Jährige vor Gericht verantworten. Da er nicht zur Hauptverhandlung erschien, erließ das Gericht einen Haftbefehl. Die Bundespolizei übernahm den Mann und führte ihn einem Haftrichtervor und brachte ihn in die Justizvollzugsanstalt.