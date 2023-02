Schliengen Der Herr der Ringe und das Christentum

Im Jahr 2023 jährt sich der Todestag J.R.R. Tolkiens zum fünfzigsten Mal. Der Vortrag bildet den Abschluss der diesjährigen Wintervorträge von Jonas Büchin und beleuchtet das Leben des Professors für Englische Sprache, der zwei der wichtigsten Werke moderner Fantasy schrieb: „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Weit mehr als die nordische Sagenwelt inspirierte Tolkien sein Glaube, der sich in den Werken niederschlug. Mittels Interviews, Hör- und Filmbeispielen geht der Vortrag „Der Herr der Ringe und das Christentum“ den Spuren Tolkiens nach und zeigt, wie er ein ganzes mythologisches Universum schaffen konnte und was ihn dazu inspirierte. Der letzte Abend in der Reihe „Wintervorträge“ findet am Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr, im katholischen Pfarrsaal in Schliengen statt.