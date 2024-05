Ausblick: Am 26. Mai gibt der Männerchor Eggenertal ein Kurkonzert in Badenweiler. Am 23. Juni will man die Bewohner des „Luise-Klaiber-Haus“ in Kandern erfreuen, hieß es. Weitere Auftritt sind am „Singenden Sommerabend“ in Schallbach, beim „Sommerhock“ in Schweighof sowie beim 100-Jährigen des Männerchores Vogelbach-Marzell im August geplant. Ein weiteres Kurkonzert in Badenweiler steht am 29. September auf dem Programm. Höhepunkt des Vereinsjahres ist das Jahreskonzert am 16. November in der Blauenhalle.