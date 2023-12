Schliengen: Der Markt für den guten Zweck

Viele Besucher genossen es am Sonntag bei milder Witterung bereits am frühen Nachmittag, Bekannte zu treffen, Geschenke und Weihnachtsdeko zu kaufen und es sich an einem der zahlreichen Stände mit Speisen und Getränken gut gehen zu lassen. Zur schönen Stimmung im Park trug die Weihnachtsmusik bei, vom Musikverein Schliengen, von Klassen der Musikschule Markgräflerland und weiteren Formationen. An 23 Ständen boten Vereine, Institutionen und Privatleute ein bunt gemischtes Sortiment. Neu war der Stand des Lieler Waldkindergartens – passenderweise unter freiem Himmel.

Zuckerbrötli, Linzer Torte

Ess- und Trinkbares wurde in großer Zahl angeboten: Schnäpse und Liköre von hiesigen Brennereien, Honig und duftende Kerzen vom Fröhnder Imker, herzhafte Kaminwurzen, Speck und Schüttelbrot aus Südtirol und jede Menge Zuckerbrötli, Grättimänner und Linzer Torte am Stand der Schliengener Landfrauen. „Kiloweise haben wir in den letzten Wochen gebacken“, erzählte Landfrau Rosa Roth. Ihr Tipp für beruflich stark eingespannte Zuckerbrötlibäcker: „Machen Sie am einen Abend den Teig und backen Sie am nächsten Abend“. Claudia Summerer, zu Besuch aus München, genoss mit ihrem Töchterchen das Ambiente und fand: „In München ist es sehr schön, aber da ist auch viel Rummel. Hier finde ich es heimeliger“.