Insgesamt 28 Jahre verbrachte der 68-Jährige im Vatikan, davon 25 Jahre als Privatsekretär an der Seite von Kardinal Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, der am 31. Dezember 2022 starb. Die vergangenen anderthalb Jahre verbrachte er im Erzbistum Freiburg und demnächst tritt er die Stelle als Apostolischer Nuntius (Botschafter des Vatikans) für Litauen, Estland und Lettland in Vilnius an.

Wie ihm Papst Franziskus den „Heimaturlaub“ in Freiburg schmackhaft gemacht habe, wollte Zeller von Gänswein wissen. „Der Papst ist tot. Der Sekretär muss den Vatikan verlassen“, zitierte Gänswein Franziskus. Auf den Hinweis das Freiburg einen Erzbischof habe, heiße es, dass er ohne Aufgaben gehe, ergänzte er. „Nach so langer Zeit ohne Perspektive, hat es schon geschmerzt“, bekannte er.