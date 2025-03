Tradition und Gaudi: Der Schliengener Eierlauf ist zurück

An Ostern 2018 war das letzte Wettrennen zwischen Eier- und Weinläufern im „Wasengärtle“ über die Bühne gegangen. Denn Ende des selbigen Jahres rückten dort, am Gärtnerweg, die Bagger für die Erschließung des neuen Baugebiets am Schliengener Ortsrand an. Die lange Geschichte des Schliengener Eierlaufs – die Anfänge reichen bis in die 1950er Jahre zurück – fand damit ein jähes Ende, zumindest vorerst. Mit dem Verlust des angestammten Standorts hatten sich die bisherigen Veranstalter, die Rekruten, zurückgezogen. Die Corona-Pandemie ab 2020 tat ein Übriges, dass der Eierlauf in der Versenkung verschwand – bis jetzt.