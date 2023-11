Die Handwerkskammer Freiburg zeichnete vor wenigen Tagen Manfred Maier aus Mauchen mit dem Diamantenen Meisterbrief aus. Maier hatte am 16. November 1973 die Meisterprüfung im Kraftfahrzeughandwerk abgelegt. Der Kraftfahrzeugmechanikermeister war Gründer und Betreiber des Autohauses Maier-Kucera zunächst in Auggen und später in Müllheim. Im Jahr 2015 verkaufte er das Autohaus, dass er zuvor 41 Jahre lang geleitet hat. Bereits am 16. November 2013 war der Jubilar für 40 Jahre Meisterjubiläum mit dem Goldenen Meisterbrief geehrt worden.