Schliengen Die Amphibienwanderung hat begonnen

Die Amphibienwanderung hat begonnen, teilte der Ortsverband Bad Bellingen/Schliengen des Bunds für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) mit. Zwischen Mitte Februar und Anfang April erwachen Amphibien (Kröten, Frösche, Feuersalamander und Molche) aus dem Winterschlaf und machen sich auf den Weg zu ihrem Geburtsteich, um sich fortzupflanzen. Bei Einbruch der Dämmerung, bei Temperaturen über fünf Grad Celsius und feuchter Witterung treten die Amphibien ihre gefährliche Wanderung im Siedlungsraum an. Dabei müssen sie oft Straßen überqueren, wodurch zahlreiche der geschützten Tiere den Tod finden. Der Bund ist interessiert an Informationen aus der Bevölkerung, wo Amphibien in der Nähe von Gartenteichen, Gewässern sowie Waldrändern beobachtet und wo überfahrene Tiere gesehen werden. So kann der Ortsverband, wenn nötig, Schutzmaßnahmen veranlassen. Der Bund weist auf die zeitweise Sperrung eines kurzen Straßenabschnitts „In den Hofmatten“ im Ortsteil Liel. Dort besteht zum Schutz der wandernden Tiere in Absprache mit den Behörden ein Fahrverbot. Es wird darum gebeten diese zirka drei bis vier Wochen dauernde Maßnahme zu respektieren.