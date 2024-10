Schliengen: Die Erste Winzergenossenschaft Schliengen ist ein Jahr nach dem Brand für den diesjährigen Eintrag gut aufgestellt

Für Falk, der zwar große Erfahrung als Winzer, gelernter Groß- und Einzelhandelskaufmann, Handelsfachwirt, Bilanzbuchhalter und ehemaliger Verbandsprüfer mitbrachte, bedeutete die Betreuung der Ernte einiges Geschick. Sein Lob galt dem Team und den Winzern. Er erwartet in diesem Jahr tolle Weine. Mengenmäßig sei man standortgebunden verschieden zufrieden. In Schliengen sei der Ertrag durchschnittlich, in Bahlingen war die Ernte gut, aber in Weingarten konnte aufgrund von Frostschäden im Vorjahr nur eine etwa halb so große Ernte wie in Schliengen eingebracht werden. „Insgesamt sind wir zufrieden und blicken nun gespannt auf Mitte November, wenn wir die Qualität genauer beurteilen können.“

Mengen etwas geringer

Fusionsgespräche laufen

Die derzeit laufenden Fusionsgespräche mit den Markgräfler Winzern in Efringen-Kirchen konnte der Geschäftsführer nicht weiter kommentieren. „Die Entscheidung hängt nicht von der Leitung der Genossenschaften ab, sondern erfolgt in einem Mitgliedervotum. Es wird von beiden Seiten jeweils eine dreiviertel Mehrheit benötigt, damit es zu einer Fusion kommt“, erklärt Falk.

Mitte Dezember wird in einer Generalversammlung der WG Schliengen-Müllheim über die Fusion entschieden.