Schliengen Die Finger wirbeln über die Tasten

Höchstzahl an Punkten

Vom 25. Mai bis 1. Juni zeigen junge Musiker in Zwickaus Konzert- und Ballhaus ihr Können. Der 17-jährige Lieler ist einer von sieben Schülern der Musikschule Müllheim, die dort antreten werden. Fünf davon sind Klavierschüler von Dorothee Graf-Schwehr und erreichten beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Solowertung Klavier erste Plätze. Annelie Rieber aus Dattingen und Alessio Piussi erwarben zudem die Höchstzahl von 25 Punkten. „Es ist extrem ungewöhnlich“, sagt Graf-Schwehr am Telefon zur hohen Zahl der Erstplatzierten: „Ein schöner Erfolg“.

Auch Alessio Piussi freut sich über seinen Erfolg, bleibt jedoch unaufgeregt. Lampenfieber kenne er schon, doch nur solange, bis es los gehe auf der Bühne und: „Wenn man auf Adrenalin ist, kann man viel schneller spielen“. Wie schnell er spielen kann, zeigt sich beim Fototermin. In atemberaubendem Tempo wirbeln Piussis Finger über die Tasten bei Jenö Takacs zeitgenössischer „Toccata opus 54“. Nebenbei schafft er es, der Bitte der Fotografin nach Blicken in die Kamera nachzukommen. Das geht, weil er sowohl Takacs’ rasante Toccata als auch die beiden anderen Wettbewerbs-Stücke, Robert Schumanns „Aufschwung“ aus den Fantasiestücken No 2 und Ludwig van Beethovens Sonate in D-Dur, 2. Satz, auswendig spielt. Zusammengezählt dauern die drei Stücke knapp 20 Minuten.