Schliengen: Die Gemeinde Schliengen bietet Brennholz aus dem Gemeindewald an

Die Brennholzversteigerungen im Gemeindewald mit Bewirtung finden am Samstag, 18. Januar, in Mauchen, am Samstag, 1. Februar, in Liel sowie am Samstag, 22. Februar, in Obereggenen statt. Angeboten wird Polterholz verschiedener Größe und Holzart. Beginn ist jeweils um 10 Uhr.

Der Treffpunkt wird auf der Internetseite der Gemeinde unter www.schliengen.de sowie im Amtsblatt veröffentlicht.