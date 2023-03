Schliengen Die Gemeinschaft steht im Vordergrund

Nachdenken über Gott und den Glauben

An diesem Abend gibt es Sachen zum Lachen, witzige Texte aus alter und neuer Zeit genauso Witze aus der „Insidersicht“ eines Pfarrers. Dazu geistliche Gedanken, die bei aller Fröhlichkeit erstaunlich ernst sein können, heißt es. Das Ziel ist, mit einem fröhlichen Lachen die Menschen zum Nachdenken über Gott und den Glauben zu bringen. Das „Feier-Abend-Mahl“ findet in der Regel am ersten Freitag des Monats ab 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Schliengen, Freiburger Straße 4, statt. Es soll ein Büfett angeboten werden, zu dem jeder Teilnehmer etwas beisteuern darf. Zum gemeinsamen Essen sind Teller, Besteck und Gläser mitzubringen. Für die Organisation wäre es hilfreich, wenn sich die Besucher über die Internetseite www.feierabendmahl.de anmelden, heißt es in der Ankündigung.