Schliengen: Die Lieler Dorfweihnacht kommt gut an

Mit dem leichten Nieselregen an diesem Tag konnte man gut leben, zumal es viele überdachte Plätze zum Verweilen, Feuerfässer zum Aufwärmen und ein Lagerfeuer zum Stockbrotbacken gab. Trocken und warm hatte es auch das Schaf mit seinen zwei Lämmern in der lebensgroßen Krippe.

Unter neuer Vereinsregie

Erstmals wurde die Lieler Dorfweihnacht unter Regie des neuen Vereins „Dorfleben Liel“ veranstaltet. An 20 Ständen vor und 15 Ständen in der Schlossgartenhalle fand sich eine große Vielfalt. Im Sinne der Vielfalt und des Miteinanders arbeiteten an einigen Ständen gleich mehrere Frauen zusammen. So steckte etwa hinter „Made in Rhiewiler“ ein Damentrio mit klarer Arbeitsteilung: „Eine backt, eine bastelt und eine näht“, erzählte Dagmar Wunderlin, zuständig für Zuckerbrötli und Linzertorte.