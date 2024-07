Schliengen: Die Schlienger Weintage finden erst 2025 wieder statt

„Wir überlegen die Schliengener Weintage künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus zu machen“, sagte Schliengens Bürgermeister Christian Renkert bei einem gemeinsamen Pressegespräch von Gemeinde und des Vereins Schliengener Weinbaubetriebe im Wasserschloss Entenstein. „Die Leistungsdichte ist zu hoch“, stellte der Bürgermeister mit Blicke auf die knappen Ressourcen der Verwaltung fest. Daher werde künftig in geraden Jahren der Bürgertreff – Neujahrsempfang – in in ungeraden Jahren die Schliengener Weintage stattfinden, erklärte er.