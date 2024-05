Zum 1. August übernimmt die 32-Jährige Tamara Walser gemeinsam mit Unterstützung ihrer Schwester Larissa Schmid den elterlichen Betrieb Bestattungen Siegbert Mayer in Schliengen in der vierten Generation. Ihr Vater Siegbert Mayer, der das 1949 von seinem Großvater Emil Mayer gegründete Unternehmen 1983 von seinem Vater Gerhard übernommen hat, ist dann 67 Jahre alt und will dann kürzer treten. Tamara Walser will sich dann voll auf das Thema Bestattungen konzentrieren und das zum Betrieb gehörende Blumengeschäft „Elsa – Florales aus Meisterhand“ wird nach 33 Jahren zum 13. Juli schließen. Dies auch, weil drei langjährige Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden, erklärt Walser. „Bis dahin können selbstverständlich alle Gutscheine eingelöst werden“, sagt sie und dankt den Kunden und Geschäftspartnern des Blumengeschäfts für die gute Zusammenarbeit sowie das entgegengebrachte Vertrauen. Als Blumen Mayer war das Geschäft im April 1991 in Kandern gegründet worden und im November 2016 wurden das Blumengeschäft in den neuen Räumen Am Sonnenstück eröffnet. Die Räume werden dann von Sandra Sütterlin, der Pächterin des Café Berta übernommen.

Tamara Walser hat zunächst eine Ausbildung als Floristin absolviert und im Juli 2016 die Meisterprüfung als Floristmeisterin abgelegt. Von Januar 2023 bis zur Prüfung im vergangenen März hat sie in Münnerstadt bei Würzburg die Meisterschule besucht und mit der Prüfung zur Bestattermeisterin abgeschlossen.