Schliengen Diebstahl aus Garage in Schliengen

Schliengen. In der Nacht zu Samstag hat ein unbekannter Täter eine unverschlossene Garage an der Schuhmacherstraße in Schliengen betreten und aus der Garage diverse Elektrogeräte entwendet. Des Weiteren hat der Täter das in der Garage befindliche und nicht verschlossene Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. Da im Bereich der Mittelkonsole eine nicht geringe Summe an Geld gelegen hat, konnte der Täter auch Bargeld erbeuten.

Der Polizeiposten in Kandern hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen werden unter Tel. 07626/977800 entgegengenommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass man sein Fahrzeug stets abschließen und beim Verlassen keine Wertsachen im Auto liegen lassen sollte. Weitere Informationen zu dem Thema „Schutz rund ums Kraftfahrzeug“ gibt es bei jeder Polizeidienststelle oder unter www.polizei-beratung.de.