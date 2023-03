Schliengen Dirigent leistet hervorragende Arbeit

Das Publikum im voll besetzten Bürger- und Gästehaus erfuhr davon erst gegen Ende eines großartigen Konzerts. Bereits beim Auftritt des Jugendorchesters wurde klar, welch gute Arbeit Reich in den vergangenen Jahren geleistet hat. Was geschieht, wenn ein Dirigent auf die musikalischen Vorlieben seiner Zöglinge eingeht, wurde besonders gut hörbar beim Harry-Potter-Medley. Bei der Hauptmelodie der Harry Potter Filme etwa, John Williams geheimnisvollem „Hedwig’s Theme“, stimmte einfach alles und für saubere Intonation, Einsätze und Dynamik gab es großen Applaus. Auch die kubanische Rhythmik des Latin-Popsongs „Havana“ meisterten die Jungmusiker mit Bravour, brachten mit Pharrell Williams „Happy“ den ganzen Saal zum Mittanzen und Klatschen, schwangen kollektiv ihre Instrumente zu Michael Jacksons „Thriller“ und zeigten mit Henry Purcells „Rondo“, dass sie auch mit Werken des Barock etwas anfangen können. Es folgten großer langer Applaus und eine Zugabe.

Orchester wird Ruf gerecht

Dem bereits aufgewärmten Publikum heizte das Hauptorchester bereits mit dem ersten Stück ein, James Curnows Festmarsch „Fanfare and Flourishes“. Hier ging es mit einer energievoll interpretierten Fanfare gleich in die Vollen. Hier stimmten Intonation, Rhythmus, Dynamik, Einsätze das Spiel wechselnder Geschwindigkeiten und Gespür für den Ausdruck. Das galt für die drei Sätze des zur Romantik gehörenden „First Suite in Es“ von Gustav Holst und ging nahtlos weiter mit Josef G. Ropartz’ „Andante et Allegro“. Hier überzeugte Trompeter Friedrich Renkert mit seinem glasklaren Solo, knackig im energischen, weich und gefühlvoll im lyrischen Part. Dazu schuf das Orchester die abwechslungsreiche Umrahmung und auf die triumphalen Fanfaren im Finale folgte begeisterter Beifall. Es folgte José Alberto Pinas an Piratenfilmmusik erinnernde „Legend of Maracaibo“, mit rasant donnerndem Schlagwerk, das straff umgesetzte Thema erst zart aufgenommen von den Holzbläsern, dann triumphal im Tutti. Nach der Pause gab es leichtere musikalische Kost, mit der Filmmusik von „Beauty and the Beast“ und dem Medley aus Johan de Mejs Musical „Elisabeth“.