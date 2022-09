Die Musikschule startet aber nicht nur mit Konzerten und Spitzenförderung in den Herbst. Mit dem neuen Schuljahr starten in allen 14 Mitgliedsgemeinden neue Kurse für Kinder ab sechs Monaten. Die jüngsten Schüler würden die Kurse noch zusammen mit einem Elternteil besuchen, heißt es in der Mitteilung. Dabei sollen die Kinder altersgerecht mit viel Freude und Neugierde an die vielfältige Welt der Musik herangeführt werden, berichtet der Stellvertretende Schulleiter Tobias Elsäßer: „Seit diesem Jahr wird das Durchlaufen unserer aufeinander aufbauenden Kurse zudem zusätzlich belohnt.“ Alle Kinder erhalten demnach am Jahresende ein Abzeichen sowie ein Armband in verschiedenen Farben. Fast 2500 Schüler musizieren seit Anfang September wieder an 37 Musikschulorten im Rahmen ihres Unterrichts oder in einem der Ensembleangebote der Musikschule. „Wir freuen uns nun erst einmal auf den Schuljahresbeginn und viele neue Gesichter“, so Fabian Grabert: „Unser Lehrerkonzert ist ein guter Auftakt in ein musikalisches Schuljahr.“ Der Eintritt ist frei.