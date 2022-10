„Wir wollen respektvoll miteinander umgehen“, betonten Jana Müller und Yehya Alahmad, die das Thema „Respekt an unserer Schule“ nochmals aufgriffen. Bank Ridkrathok sprach außerdem das Thema „Müll auf dem Schulhof“ an. Verschiedenen Lösungsvorschläge aus der Schülerschaft wurden diskutiert. Der Wunsch nach mehr Mülleimern wurde an die Schulleitung weitergegeben. Jeder könne aber auch sein Pausenbrot in einer Box mitbringen, um Müll zu sparen, warf ein Schüler ein. „Und jeder kann einfach seinen Müll in den Eimer schmeißen, statt daneben“, merkte Ridkrathok an.