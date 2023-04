Schliengen Duftglocke über dem Weinberg

Ehrenamt

Als ehrenamtlicher Verfahrensleiter hat der Landwirt und Winzer Martin Sattler die Aufgabe übernommen, die Bekämpfung des Traubenwicklers in Schliengen, Liel und teilweise auch in Bad Bellingen zu organisieren. Allein in Schliengen und Liel – das Verfahren in Mauchen läuft extra – werden auf einer Fläche von 145 Hektar rund 75 000 Dispenser aufgehängt. Zwei Termine plus einer als Reserve sind in Schliengen und Liel für die Aktion angesetzt. Mit den vielen Helfern geht es auch ganz flott. Gegen 17.30 Uhr trafen sich Winzer und Helfer am Kriegerdenkmal bei der evangelischen Kirche in Schliengen. Körbe und Dispenser wurden an die Helfer verteilt. Anschließend fuhren sie an die verschiedenen Einsatzstellen. Nach gut zweieinhalb Stunden ist die Aktion vorbei und beim Winzerkeller gibt es eine Brezel und ein Gläschen Wein als Stärkung.

Gemeinschaftsaktion

„Es ist wichtig, dass als Gemeinschaftsaktion zu machen“, erklärt Martin Sattler und ergänzt: „Wenn das jeder Winzer für sich alleine machen würde, müsste man ein vielfaches an Dispensern aufhängen.“ Sattler organisiert das ehrenamtlich für alle Winzer im Dorf, egal ob Weingutswinzer und Genossenschaftsmitglied. Er bestellt die Dispenser und rechnet mit den Winzern und dem Land ab. Rund 200 Euro kostet die Bekämpfung des Traubenwicklers pro Hektar. Die Hälfte der Kosten wird vom Land bezuschusst.